So viele Frauen wie noch nie wollen in den Nationalrat

Am 20. Oktober finden Nationalratswahlen statt. Am Montag ist nun die Eingabefrist für die Kandidaturen abgelaufen: Im Kanton Bern kandidieren insgesamt 651 Personen auf 34 Listen für den Nationalrat. Der Frauenanteil beträgt gut 42 Prozent, so viel wie noch nie. Von den 25 amtierenden Berner Nationalratsmitglieder treten 22 zur Wiederwahl an.