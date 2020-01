Schutzprojekt im Aaretal liegt auf

In dem Gebiet befinden sich wichtige Infrastrukturen wie die Autobahn A6 oder die Haupt-Trinkwasserleitung der Region Bern. Sie und verschiedenen Liegenschaften in dem Gebiet sollen besser vor Hochwasser geschützt werden, wie die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion am Montag mitteilte.

Dazu werden die Hochwasser- und Uferschutzmassnahmen rund 60 bis 100 Meter vom heutigen Aareufer entfernt erstellt. Damit entsteht ein klar definierter Raum, den der Fluss selber gestalten kann.

Die entsprechenden Bauarbeiten sind für die Jahre 2021 bis 2025 geplant. Während der einmonatigen öffentlichen Auflage sind die Unterlagen in den drei betroffenen Gemeinden Wichtrach, Gerzensee und Münsingen einsehbar.

Weitere Informationen: www.aare.bve.be.ch/chesselau