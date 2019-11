Schneider-Ammann wird Ehrendoktor der Universität Bern

Alt-Bundesrat Johann Schneider-Ammann wird am 7. Dezember Ehrendoktor der Universität Bern. Die Berner Hochschule würdigt den Berner Magistraten für dessen Einsatz zugunsten der schweizerischen Hochschullandschaft.

Als Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) habe Schneider-Ammann die Bildung und Forschung in der Schweiz voll unterstützt. Das steht in Unterlagen, welche die Universität Bern am Donnerstag veröffentlichte.

Schneider-Amman habe auch massgeblich dazu beigetragen, dass die Schweiz nach dem Ja des Volks zur Masseneinwanderungsinitiative wieder voll assoziiertes Mitglied des EU-Forschungsprogramms Horizon 2020 geworden sei. Die EU hatte nach dem Volks-Ja von Anfang 2014 entsprechende Verhandlungen sistiert.