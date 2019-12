Saisoneffekte führen zu mehr Arbeitslosen

Im Kanton Bern stieg die Arbeitslosenquote im November imVergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte – von 1,7 auf 1,8 Prozent. Die bernische Volkswirtschaftsdirektion führt dies auf Saisoneffekte zurück. «Wie zu dieser Jahreszeit üblich, stieg die Zahl der Arbeitslosen vorwiegend in den Berufen des Baugewerbes. Auch in den Berufen des Gastgewerbes war aufgrund der touristischen Zwischensaison ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen», schreibt das Amt in einer Mitteilung.