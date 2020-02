Regierungsrat will Opferhilfestrategie erarbeiten

Der Berner Regierungsrat ist bereit, eine kantonale Opferhilfestrategie zu erarbeiten. Er empfiehlt einen überparteilichen und dringlichen Vorstoss aus dem Kantonsparlament mit dieser Forderung zur Annahme.

Der aktuelle Zeitpunkt sei günstig, um die bestehenden Strukturen in der stationären Opferhilfelandschaft kritisch zu überprüfen und darauf basierend eine ganzheitliche Opferhilfestrategie zu erarbeiten, schreibt die Regierung in ihrer am Montag publizierten Antwort zu einer Motion aus den Reihen von BDP, AL, Grünen, GLP, FDP und SP.