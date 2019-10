Zwei Doppeltickets kämpfen ums Stöckli

Vor allem der zweite Name auf dem Ticket der Bürgerlichen überrascht: Christa Markwalder hat am Sonntag im ersten Wahlgang nur Platz fünf und von den Bürgerlichen Platz drei belegt. Obwohl die SVP am Sonntag mit einer Einerkandidatur geliebäugelt hat, bietet sie nun wohl auch dem Parteienfrieden zuliebe zwei Leute auf.

Indem die SVP auch Christa Markwalder toleriert, riskiert sie gar, dass die FDP-Frau Zusatzstimmen von Mitte-Links holt. Nämlich dann, wenn Rot-grün nur mit einer Kandidatur antritt und so linke Wähler animiert, der gemässigteren Markwalder die Stimme zu geben, um den strammen Salzmann zu verhindern.

Allerdings ist das Risiko für Salzmann überschaubar, weil Markwalder im ersten Wahlgang doch weit hinter ihm zurücklag. Kommt rot-grün mit dem Duo Stöckli/Rytz dürfte es Markwalder erst recht schwer fallen, ihren Rückstand auf Salzmann vom ersten Wahlgang aufzuholen

Simon bleibt Berner Regierungsrätin

Die Berner Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) verzichtet auf die Ständerats-Stichwahl und auf ihr Nationalratsmandat. Sie will im Regierungsrat bleiben, wie ihre Partei am Dienstag mitteilte.

Die BDP findet es entscheidend für einen Wahlerfolg im zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen, dass die bürgerlichen Parteien SVP, FDP und BDP «wie üblich mit den beiden bestgewählten Kandidaten» antreten. Da dies nicht der Fall sei, trete Simon nicht an, schreibt die Partei.

Jan Gnägi verwies dazu am Dienstagmorgen auf Anfrage auf eine Mitteilung der FDP Kanton Bern vom Sonntagabend, in der es heisst, FDP-Kandidatin Christa Markwalder sei bereit für den zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen am 17. November. Am Sonntag belegte Markwalder - hinter SVP-Kandidat Salzmann und hinter BDP-Kandidatin Simon - Platz fünf bei den Ständeratswahlen.