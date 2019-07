Pistolenschützen sind zu laut

Über 50 Kleinkaliberstände mussten saniert werden

Seit dem 1. November 2006 unterstehen die schweizerischen Kleinkaliberschiessstände, also die 50- und 25-Meter-Anlagen der Pistolenschützen, der lärmmässigen Sanierungspflicht. Bedeutet: Sind sie zu laut, muss entweder mit baulichen oder betrieblichen Mitteln dagegen vorgegangen werden. Vorher galten diese Vorschriften der schweizweiten Lärmschutzverordnung (LSV) lediglich für die 300-Meter-Schiessanlagen, wo hauptsächlich Gewehre zum Einsatz kommen.



51 Schiessstände sind zu laut



Infolge der Änderung von 2006 war es Aufgabe des Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR), die insgesamt 187 Kleinkaliberanlagen im Kanton Bern unter die Lupe zu nehmen. «Für jeden Standort wurde zuerst, anhand der Daten von Schiesshalbtagen und Schusszahlen der letzten drei Jahre, ein sogenannter Groblärmkatasterplan erstellt», erklärt der zuständige Bauinspektor Roger Weber. So konnte in einem ersten Schritt abgeklärt werden, wo eine lärmbedingte Sanierung überhaupt wahrscheinlich ist.



51 Schiessstände wurden für kritisch erklärt. In absteigender Priorität forderte das AGR die Betreiber auf, ein Lärmsanierungskonzept durch ein Akustikbüro ausarbeiten zu lassen. Dies erkläre auch, weshalb die Pistolenschützen in Trub erst zehn Jahre nach der Umsetzung der Verordnung vom Kanton kontaktiert worden seien, so Weber: «Weil keine Lärmklagen vorhanden waren, hatte dieser Stand keine Priorität. Und da der Verein bis 2020 ohnehin Kugelfangkästen einbauen muss, wurde ihm eine Sanierungsfrist bis zu diesem Zeitpunkt gewährt.»



Gemessen werden die Lärmimmissionen bei bewohnten Gebäuden, in den lärmempfindlichen Räumen, in der Mitte der geöffneten Fenster. Je nachdem, in welcher Empfindlichkeitszone das Haus steht, gilt dabei ein anderer Immissionsgrenzwert. Dieser liegt zwischen 55 und 70 Dezibel – also zwischen der Lautstärke eines normalen Gesprächs und des regulären Verkehrslärms.



Sieben Anlagen fehlen noch



Mittlerweile seien fast alle der insgesamt 51 als kritisch eingestuften Schiessstände saniert, so Weber. Aktuell fehlen nur noch sieben Anlagen – darunter auch jene in Trub (siehe Haupttext). Von zwei Anlagen liegt noch kein Konzept vor, alle anderen müssen bis spätestens 2020 saniert sein.



Ob das Beispiel Trub ein Einzelfall ist oder ob es noch weitere Schiessstände gibt, die wegen der Lärmschutzsanierung schliessen müssen, will Weber hingegen nicht sagen.



Ein weiteres Beispiel, bei dem die Änderungen des Kantons zu Problemen führte, findet sich in Schwarzenburg.



Der Fall Schwarzenburg



Die dortige Schiessanlage erinnert stark an jene im Trub; sie liegt etwas abseits des Dorfes, an der Freiburgstrasse, die hinunter zum Sodbach führt. Genau eine Liegenschaft befindet sich im Einzugsbereich des Schiesslärms. «Mit den Anwohnern des Helfensteins haben wir sehr guten Kontakt», erklärt Vereinspräsident Stefan Riesen, «es war nie die Rede davon, dass der Lärm sie stören würde.» Dennoch kam das Gutachten auch hier zum Entschluss: Die Schüsse sind zu laut.



Im Gegensatz zu Trub können die Schützen aus Schwarzenburg die Problematik aber mit weniger drastischen Mitteln lösen. Denn: Im Gegensatz zu Trub sind hier nicht alle Pistolen zu laut. Mit den Sportwaffen kann weiterhin ohne Bedenken geschossen werden – nur bei den Militärpistolen müssen sich die Schwarzenburger einschränken.



Mit diesen sogenannten Ordonnanzpistolen darf künftig nun nur noch halb so oft geschossen werden. Eine Änderung, die vor allem für die älteren Mitglieder einschränkend sein kann. Denn während man Sportpistolen an Wettkämpfen nur einhändig halten darf, ist bei den Militärwaffen auch der Griff mit beiden Händen erlaubt. So kann die Waffe auch mit weniger Kraft geführt werden.



Abgesehen von dieser Einschränkung sei der Verein in Schwarzenburg aber froh, glimpflich davongekommen zu sein, sagt dessen Präsident Stefan Riesen. «Eine teure Schallschutzmauer hätten wir uns weder leisten können, noch hätte diese zu unserem schönen Stand gepasst.» (sm)