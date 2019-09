Parlament rügt Lohnexzesse der BKW

Gleich vier Vorstösse, welche Lohnexzesse von staatsnahen Betrieben künftig verhindern sollen, behandelte der Grosse Rat in der Debatte. Alle vier wurden praktisch diskussionslos angenommen, drei davon einstimmig.

Keine Limite

Einzig der Vorstoss von Erich Hess (SVP, Bern) war umstritten. Er forderte eine feste Lohnobergrenze von einer Million Franken in staatsnahen Betrieben, also genau die Hälfte von dem, was Thoma im Jahr 2018 verdiente. 75 Grossräte stimmten diesem Lohndeckel zu, 39 waren dagegen, 11 enthielten sich.

Allerdings war Hess’ Vorstoss im Vorfeld von einer Motion zu einem weniger verbindlichen Postulat umgewandelt worden – so wie auch die drei anderen, weniger umstrittenen Vorstösse. Dies, weil die Regierung vor der Debatte einen Bericht zur Thematik in Aussicht stellte.

Der Regierungsrat will in diesem Bericht aufzeigen, welche Einflussmöglichkeiten er als Mehrheitsaktionär auf die Vergütungspolitik eines börsenkotierten Unternehmens wie der BKW überhaupt hat. Diese Auslegeordnung soll dann dem Grossen Rat präsentiert werden, zusammen mit konkreten Massnahmen. Bereits Ende Mai teilte der Regierungsrat mit, dass er die Entwicklung der BKW-Saläre als «problematisch» erachtet.

Die Berner Grossrätinnen und Grossräte waren in ihrer Wortwahl bei der gestrigen Debatte weniger diplomatisch. Vertreter von Grünen, SP, BDP und SVP bezeichneten die Lohnentwicklung der BKW-Führungsetage – die Lohnsumme der gesamten Konzernleitung stieg innerhalb eines Jahres von 4,82 auf 5,67 Millionen Franken an – als «masslos», «nicht gerechtfertigt» und «nicht nachvollziehbar». «Solche Exzesse müssen künftig unterbunden werden», forderte etwa Natalie Imboden (Grüne, Bern).