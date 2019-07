Neues Behindertenkonzept: Kanton will günstiger abklären

Die Direktion lässt das eigens in Bern ausgearbeitete Abklärungssystem «Vibel» fallen. Vibel war seit Jahren umstritten, weil es sehr kompliziert und teurer ist als andere Systeme. Stattdessen soll Bern nun mit der Methode «IHP» («Individueller Hilfsplan») arbeiten. Laut Astrid Wüthrich, Chefin des Alters- und Behindertenamts (Alba), benutzen die beiden Basel und Zug sowie mehrere deutsche Bundesländer dieses System.

«Wir können also auf viel Praxiserfahrung zurückgreifen und uns mit anderen Kantonen vergleichen.» Ursprünglich war Bern davon ausgegangen, dass Vibel von anderen Kantonen adaptiert würde. Doch das war nicht der Fall. IHP vereinfache den Abklärungsprozess und sei deshalb auch kostengünstiger, sagt Wüthrich. Wie viel Geld der Kanton in Vibel investiert hat, kann sie nicht beziffern. Das Geld sei aber nicht verloren. Der Kanton habe wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Geld für Institutionen

Den wesentlichen Teil der Kosten will der Kanton mit einem «griffigen Steuerungssystem» senken. So sollen die Unterstützungsgelder für Menschen, die in einem Heim leben, auch künftig direkt an die Institutionen gehen. Für Wüthrich ist das keine Abkehr von der geplanten Subjektfinanzierung, die vorsieht, dass die Menschen die finanziellen Mittel erhalten und nicht die Institutionen.

«Das Geld wird nach wie vor den Menschen zugesprochen. Wenn sie sich aber für eine Institution entscheiden, erhält es die Institution direkt», sagt Wüthrich. Somit soll der Grundsatz des 2011 entworfenen Behindertenkonzepts bestehen bleiben, dass Menschen mit einer Behinderung ihren Lebensmittelpunkt selbst wählen können.

Weiter will der Kanton erst in einem zweiten Schritt entscheiden, wie die Werkstätten in einem subjektorientierten System finanziert werden. Vorerst belässt er es bei Leistungsverträgen. Menschen, die heute in Werkstätten arbeiten, sollen jedoch nach 2023 ebenfalls Zugang zu ambulanten Unterstützungsleistungen haben. Und um die Kosten bei Bauten und Umbauten von Institutionen einfacher zu gestalten, sollen diese über eine Pauschale laufen.