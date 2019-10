Nach zwei Einbrüchen hat sie genug

Carola Walther hat jetzt genug. Auf der Terrasse, die leicht erhöht einen grossen Teil ihres Hauses in Büren an der Aare umgibt, zeigt sie zum Dach. Dort verläuft eine Schiene, die zu einer weissen Halterung an der Hausecke führt. «Da drin sind die Leitungen, und dort kommen die Kameras hin», erklärt Carola Walther. Zweimal brachen Unbekannte bei ihr ein. Jetzt handelt sie: Drei Kameras nehmen bald potenzielle Einbrecher, die sich an Fenster und Türen zu schaffen machen, ins Visier.