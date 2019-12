Moutier-Frage stiftet Verwirrung im Grossen Rat

Die Betriebstemperatur in der Moutier-Frage steigt auch im Berner Rathaus. Gestern Dienstag sah es zuerst so aus, als ob sich der Grosse Rat in die Durchführung der neuerlichen Abstimmung über Moutiers Kantonszugehörigkeit einmischen werde.

Er beauftragte nämlich den Regierungsrat, ein Kontrollgremium für die Abstimmung einzusetzen, das von der Gemeinde Moutier sowie den Kantonen Bern und Jura unabhängig sei. Es soll etwa Moutiers Stimmregister überwachen können und bei Verdacht auf Wahltourismus Ermittlungsbefugnisse haben.