Mehr Ärzte in den Berner Hausarztpraxen

Das Projekt wurde grösstenteils auf dem Land (63 Prozent) und in der Agglo (30 Prozent) durchgeführt. Mittlerweile findet fast die Hälfte aller Einsätze in Gruppenpraxen statt.

Die Risiken...

Die Attraktivität des Hausarztberufes sei stark gestiegen, folgern GEF und Ärztegesellschaft des Kantons Bern aus diesen Zahlen. Die Ärzteschaft selbst setzt sich stark dafür ein, dass diese Form des Einstiegs in eine Arztpraxis weitergepflegt und -geführt wird. Dafür macht sich auch der Verein Berner Haus- und Kinderärzte/innen stark, wie dessen Vizepräsident Stefan Roth bestätigt.

Roth, der ausserdem Eva Hugentoblers Lehrarzt ist, unterstreicht die guten Erfahrungen und Rückmeldungen aus dem Programm. Er relativiert aber auch: «Es steht leider noch niemand Schlange, um in eine Hausarztpraxis zu kommen.» Der Kinderarzt warnt ausserdem davor, den Bedarf zu verkennen. Man dürfe nicht glauben, dass damit die Problematik gelöst sei.

«Es sind massiv mehr als 35 subventionierte Stellen nötig, um dem Hausärztemangel beizukommen.» Vielmehr sei ein ganzes Bündel an Massnahmen nötig, um die bereits laufende Ruhestandswelle altgedienter Landärzte und -ärztinnen abzufedern. Roth zweifelt nicht die guten Absichten der Berufseinsteiger an, in eine Hausarztpraxis einzusteigen. Aber er macht ein Fragezeichen bei den langfristigen Perspektiven. Während einer Weiterbildung stünden viele Ärzte am Scheideweg, oft entscheide der Lohn dann über die Ausrichtung.

...und die Nebenwirkungen

Sosehr eine Praxisassistenz auch für die Hausärzte Perspektiven schafft: Sie birgt auch Risiken. Gehen Assistenten wie Eva Hugentobler sehr selbstständig ans Werk, rechnet der Betrieb mit einem Nullsummenspiel. 1200 Franken schiesst der Kanton monatlich zu. Oft aber sei der Aufwand – personell und finanziell – höher, sagt Roth. Seine aktuelle Praxisassistentin sei «extrem engagiert und interessiert».

Nichtsdestotrotz kann sie in der vergleichsweise grossen Gruppenpraxis mit sechs Kinderärztinnen und -ärzten nicht mehr als 50 Stellenprozente übernehmen. Mehr geht nicht, weil die Patienten auch weiter betreut werden sollen, wenn Hugentobler Ende Oktober nach einem Jahr das Programm beendet. Sie weiss jedenfalls, dass sie als Hausärztin richtig eingespurt ist.