Kommission befürwortet Mädchenhaus

Die Idee eines Mädchenhauses im Kanton Bern hat eine erste Hürde genommen: Die Gesundheits- und Sozialkommission (GSoK) des bernischen Grossen Rats befürwortet den Vorschlag. Im März gelangt nun ein Bericht der Kantonsregierung ins Kantonsparlament.

Die GSoK wird dem Rat beantragen, den Bericht einstimmig zur Kenntnis zu nehmen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Mit drei Planungserklärungen wird sie versuchen, den zeitlichen Rahmen für die Schaffung eines Mädchenhauses zu klären.

Die Berner Regierung hatte im vergangenen Oktober bekanntgegeben, dass sie ein Mädchenhaus schaffen will. Gemeint ist ein Ort, wo Mädchen und junge Frauen in Notsituationen Schutz finden. Die Kantonsregierung wurde aktiv, nachdem der Grosse Rat den Regierungsrat aufgefordert hatte, so etwas zu prüfen.