Kein symbolisches Verbot im öffentlichen Untergrund

Je tiefer man geht, desto weniger Boden ist in privaten Händen. «Öffentlicher Untergrund» wird dieser Bereich genannt, an den die Nutzungsrechte nicht heranreichen. Bald regelt im Kanton Bern ein Gesetz die Details, neu sind Konzessionen vorgesehen. Das Kantonsparlament hat dem sogenannten «Gesetz über das Bergregal und die Sondernutzung des öffentlichen Untergrunds» in erster Lesung den Boden bereitet.