Kantonsparlament verabschiedet drei langjährige Mitglieder

Drei langjährige Mitglieder des bernischen Grossen Rates sind am Dienstag zum Abschluss der Wintersession verabschiedet worden: Jürg Iseli (SVP), Anita Luginbühl (BDP) und Lars Guggisberg (SVP).

Der Finanzpolitiker Iseli gehörte dem Kantonsparlament seit Ende 2005 an. Als Grossratspräsident war er 2018/19 der «höchste Berner». Er tritt ebenso von der politischen Bühne ab wie Anita Luginbühl. Die Fraktionschefin der BDP hatte ihre Demission am Montag bekannt gegeben. Sie gehörte dem Parlament seit 2010 an.