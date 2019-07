Kanton will Masterplan für das Inforama

Zum strategisch-räumlichen Betriebskonzept wird eine Standort-Strategie für jeden der sechs Inforama-Standorte gehören, wie die kantonale Volkswirtschaftsdirektion am Freitag mitteilte. Die Arbeiten beginnen in den kommenden Wochen. Bis Mitte 2020 soll ein Masterplan vorliegen.

Das Berner #INFORAMA, die grösste Landwirtschaftsschule der Schweiz, lässt ein strategisch-räumliches Betriebskonzept erstellen, um den künftigen Anforderungen noch besser gerecht zu werden. https://t.co/0fmabwxh1Apic.twitter.com/yhFtfuZVPm — Kanton Bern (@kanton_bern) 5. Juli 2019

Der Kanton Bern ist laut der Mitteilung der grösste Agrarkanton in der Schweiz. Bern will den Landwirtinnen und Landwirten in der Bildung und der Beratung beste Voraussetzungen bieten. Das heisse, schreibt die Volkswirtschaftsdirektion, ein modernes, kompetentes und wettbewerbsfähiges Inforama zu haben.

Die heutige Infrastruktur genüge aber den Anforderungen an einen modernen Schul- und Beratungsbetrieb teilweise nicht mehr. Inforama-Standorte sind die Rütti Zollikofen, Hondrich im Berner Oberland, Bärau im Emmental, Oeschberg bei Koppigen, Ins im Seeland und Waldhof in Langenthal.

Die sechs Standorte haben verschiedene Bildungsschwerpunkte, wie der Inforama-Internetseite zu entnehmen ist. Beratung im Obst- und Rebbau gibt es beispielsweise in Oeschberg. Das Inforama Seeland ist im Gemüsebau spezialisiert.