Kanton Bern unterstützt Design-Center mit 15 Millionen

Das geplante Kompetenzzentrum für Design und Gesundheit kann in seinen ersten Betriebsjahren auf die Unterstützung des Kantons Bern zählen. Mit 129 zu 13 Stimmen hat der Grosse Rat eine Anschubfinanzierung von 15 Millionen Franken genehmigt.

Das Geld soll die Betriebskosten in den Jahren 2021 bis 2024 decken helfen. Der Kantonsbeitrag steht unter dem Vorbehalt, dass der Bund das Kompetenzzentrum gleichwertig mitfinanziert.

Das Swiss Center for Design and Health soll den Medizinalstandort Bern weiter stärken. Wie schon im Fall von Sitem-Insel soll sich die Privatwirtschaft von Beginn weg an der Finanzierung beteiligen, dem Zentrum Aufträge erteilen oder auch eigene Leute entsenden. Der Kanton betätigt sich quasi als Geburtshelfer.