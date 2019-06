Jura-Fest: Regierungsrat kritisiert jurassischen Behörden

Nach dem Eklat von Saignelégier nimmt der Berner Regierungsrat die Behörden des Kantons Jura und des Städtchens Moutier ins Gebet. Diese sollten Provokationen und Falschaussagen im Jura-Konflikt künftig «dezidiert entgegentreten».

Das forderte die Berner Kantonsregierung am Mittwoch in einem Communiqué. An ihrer wöchentlichen Sitzung hatte sie zuvor eine Aussprache über die Vorkommnisse vom letzten Sonntag geführt und anschliessend offizielle Schreiben an die jurassische Regierung und den Gemeinderat von Moutier verabschiedet.