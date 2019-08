Jugendheim Prêles wieder als Gefängnis im Gespräch

In der ersten Phase des Masterplans zur Umsetzung der kantonalen Justizvollzugsstrategie ist auch vorgesehen, dass im Regionalgefängnis Thun ein Annexbau mit 80 Plätzen entsteht. In der zweiten Phase soll das baufällige Regionalgefängnis Biel geschlossen werden.

Die anderen Regionalgefängnisse sollen instandgehalten werden. Vom Tisch sind Gedankenspiele, das Regionalgefängnis Bern oder die Frauenstrafanstalt Hindelbank neu zu bauen. Hindelbank soll saniert werden, genau wie die Anstalten St. Johannsen und Witzwil. In der dritten Phase wird sich dann entscheiden, was aus der Justizvollzugsanstalt Thorberg wird.

Gegen Härtefallregelung im Asylwesen

Die SiK hat sich auch mit dem neuen Einführungsgesetz zum Ausländer- und Integrationsgesetz sowie zum Asylgesetz beschäftigt, über welches das Grosse Rat in der Wintersession in zweiter Lesung beraten wird. In der ersten Lesung genehmigte der Rat einen Vorstoss von Michael Köpfli (glp/Bern).

Er setzte sich ein für Menschen, die noch im alten Asylsystem einen Job oder eine Lehrstelle gefunden haben und nun aufgrund eines negativen Entscheids von einem Arbeitsverbot bedroht sind. Für sie braucht es laut Köpfli eine Härtefallregelung, damit diese Leute bis zur Ausreise weiterarbeiten dürfen.

Eine knappe Mehrheit der Kommission hat sich nun gegen eine solche Regelung ausgesprochen. Schon heute bestehe die Möglichkeit, Härtefallregelungen zuzulassen. Zudem gehe es um Personen mit einem rechtskräftigen Abweisungsentscheid. Diese sollten nicht bessergestellt werden als andere Ausländer, die ausreisen müssten.

Die bernischen Grünliberalen schreiben dazu in einer Mitteilung, laut dem Regierungsrat habe der Kanton Bern in solchen Fällen keinen Handlungsspielraum. Die Kommissionsmehrheit hingegen sage, es gebe Spielraum. Die widersprüchlichen Aussagen zeigten, dass eine Lösung im Gesetz nötig sei. Die GLP werde an ihrem Antrag festhalten.