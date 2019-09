Jetzt bittet der Grosse Rat die Gemeinden zur Kasse

Krähenbühl verteidigt dieses Vor­gehen: «Ich habe festgestellt, dass auch nach der Abstimmung sowohl die Bevölkerung als auch die Medien einen Reformbedarf sehen», führte er aus. Deshalb liege jetzt bereits ein neuer Vorschlag auf dem Tisch, «um am System etwas zu schräubeln».

«Schräubeln» wollen Krähenbühl und seine Mitstreiter Folgendes: Heute werden die gesamten Kosten in der Sozialhilfe über den Lastenausgleich abgerechnet. Kanton und Gemeinden bezahlen je die Hälfte. Die Kommunen werden dabei anhand ihrer Einwohnerzahl zur Kasse gebeten. Neu sollen die Gemeinden einen Selbstbehalt auf ihren Sozialhilfekosten direkt tragen müssen.

Je nach Ausgestaltung des Modells würde dieser zwischen 5 und 20 Prozent betragen. «Dadurch können wir die Sozialdienste dazu bringen, ihre Strukturen effizient zu gestalten und dass sie sich möglichst stark in der Arbeitsintegration engagieren», sagt Krähenbühl. Er betonte zudem: «Es ist ein Fein­tuning, kein kompletter Umbau. Und: Wir tasten die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe nicht an.»

Kritik von links

Trotzdem liess die Kritik der Linken nicht auf sich warten. Als Fraktionssprecherin der Grünen sagte Christa Ammann: «Der Vorschlag ist ein erneuter Versuch, das Solidaritätsprinzip in unserer Gesellschaft auszuhöhlen.» Dem pflichtete Christine Schnegg (EVP) zu. Die Sozial­hilfequote hänge von strukturellen Faktoren wie der gesellschaftlichen Zusammensetzung in einer Gemeinde ab. Und darauf hätten die Sozialdienste schlicht keinen Einfluss.

Ähnliche Bedenken äusserte im Vorfeld der Debatte auch Daniel Bock, Co-Präsident des Dachverbandes der Berner Sozialdienste. Er betonte in einem Interview in dieser Zeitung, dass nur ein Zwanzigstel der Sozialhilfekosten durch sie steuerbar sei. Bock erklärte die grossen Kostenunterschiede zwischen den Sozialdiensten – in manchen kostet ein Bezüger pro Jahr 8000 Franken, in anderen 12'000 Franken – mit externen Faktoren wie variierenden Mieten oder Krankenkassenprämien.