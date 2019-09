Hans-Rudolf Schwarz wird neuer Thorberg-Direktor

Der 63-jährige Hans-Rudolf Schwarz wird die Führung der Justizvollzugsanstalt Thorberg auf Anfang nächstes Jahr übernehmen. Er wird somit die Nachfolge von Thomas Egger antreten, der im Mai seinen Rücktritt auf Ende 2019 ankündigte.

Schwarz führt derzeit die Justizvollzugsanstalt in Witzwil im Berner Seeland, wo 160 Gefangene inhaftiert und 140 Mitarbeitende tätig sind. Die Stelle für die bisherige Funktion von Schwarz in Witzwil wird zur Neubesetzung ausgeschrieben, wie die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern in einer Mitteilung schreibt.