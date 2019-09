Grosser Rat lehnt Frauenquoten auf Wahllisten ab

Die Parteien im Kanton Bern werden nicht verpflichtet, bei Wahlen mindestens 50 Prozent der Listenplätze für Frauen zu reservieren. Der bernische Grosse Rat hat am Montag eine entsprechende Forderung der SP-JUSO-PSA-Fraktion abgelehnt.

Im Rat lautete der Mehrheitstenor, eine solche Regelung wäre zu starr. Man könne Frauen nicht zu einer Kandidatur zwingen. Nirgendwo gebe es Mehrheiten für eine fixe Quote. Tamara Funiciello vertrat für die SP-JUSO-PSA-Fraktion die Motion im Grossen Rat. Ihr sagte Mathias Müller (SVP), der Vorstoss sei «rückwärtsgewandt, altbacken». Mit einer fixen Quote von mindestens 50 Prozent werde nur ein binäres Rollenverständnis zementiert. Eine solche Quote übergehe Leute, welche sich nicht als Frau oder Mann fühlten.