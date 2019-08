Gericht kritisiert Moutiers Gemeindebehörden

Die Gemeinde Moutier und 89 Bürgerinnen und Bürger des Jurastädtchens - alle aus dem separatistischen Lager - haben laut der Urteilsbegründung einzeln oder in Gruppen Rekurs gegen den Annullierungsentscheid der Statthalterin eingelegt. Vorab erklärt das Gericht, seine Zuständigkeit sei es gewesen, die Rechtmässigkeit der angefochtenen Beschwerdeentscheidung der Statthalterin zu überprüfen. Diese musste nach der Abstimmung vom 18. Juli 2017 mehrere Beschwerden aus dem berntreuen Lager behandeln. Darin ging es um Unsauberkeiten der Abstimmung und die Einmischung von Moutiers projurassischem Stadtpräsidenten Marcel Winistoerfer (CVP) in den Abstimmungskampf.

Das Verwaltungsgericht schreibt nun, die Statthalterin hätte die probernische Beschwerde abweisen müssen, in der es um eine systematische Kontrolle der Wähler im Wahllokal ging. Das Gericht kritisiert auch, die Statthalterin hätte die Beschwerde gegen ein Schreiben von Stadtpräsident Winistoerfer an die Lehrer von Moutier ablehnen müssen. Diese zwei Beschlüsse der Statthalterin hat das Gericht aufgehoben.

Unstatthafte Einmischung im Abstimmungskampf

Es teilt aber vollumfänglich Niederhausers Auffassung, «dass die Gemeinde Moutier als Organisator der Abstimmung vom 18. Juni 2017 nicht mit der gleichen Freiheit wie andere Redner in der Debatte Stellung nehmen konnte». Das Verwaltungsgericht beurteilt namentlich ein Editorial von Marcel Winistoerfer in der Gemeindezeitschrift «Moutier» als unstatthafte Einmischung im Abstimmungskampf. Es kritisiert weiter die Weigerung der Gemeinde Moutier, der Berner Staatskanzlei und dem Bundesamt für Justiz früh genug die Wahllisten auszuhändigen. So habe man «die Zuverlässigkeit der Wahlliste und den starken Verdacht auf fiktive Wohnsitznahme» nicht mehr überprüfen können.

Die Richter schreiben überdies, die Gemeinde Moutier habe mit ihren Vorschlägen für eine Erweiterung der Briefwahl gegen das Gesetz und gegen Vorschriften über eine Organisation von Abstimmungen verstossen. Moutiers Behörden hatten verlängerte Öffnungszeiten der Wahllokale und zusätzliche Container für die Briefwahl gefordert.

«All diese Verstösse dürften einzeln oder in ihrer Gesamtheit das Ergebnis der Abstimmung beeinflusst haben», zieht das Gericht Bilanz. In diesen kritischen Punkten bestätigt das Verwaltungsgericht die Entscheide der Statthalterin und weist die Rekurse der separatistischen Einsprecher ab. Unter dem Strich bestätigen die Richter die Annullierung der Abstimmung vom 18. Juni 2017. Moutier muss also weiter warten auf einen Wechsel zum Kanton Jura. Die separatistischen Abstimmungssieger vom 18. Juni 2017 können nach ihrer zweiten Abfuhr bei der Justiz nun ans Bundesgericht gelangen. Bestätigt auch dieses die Annullierung, dürfte die Abstimmung wohl wiederholt werden.