Gemeinde will mehr günstige Wohnungen

Wann ist eine Wohnung günstig? Die Frage wurde am Montag an der Gemeindeversammlung in Toffen diskutiert. Die Versammlung entschied, dass sie ein Stück Land beim Kirchlichen Zentrum an die Halter AG verkauft. Die Firma tritt als Investorin auf und bezahlt 375 Franken pro Quadratmeter, total 1,37 Millionen Franken. Das sei nicht viel, befanden einige Bürger. Dafür, so der Gemeinderat, würden die neuen Wohnungen «kostengünstig» sein. Nicht wenige fragten, was das denn heisse.