Eine Milliarde für die Medizin

Das Geld soll unter anderem für ein neues Forschungs- und Ausbildungszentrum, ein neues Gebäude für Hörsäle und Unterrichtsräume sowie für Neubauten für die Zahnmedizinischen Kliniken und das Institut für Pathologie ausgegeben werden.

Immer mehr Studenten

Am weitesten fortgeschritten ist das geplante Forschungs- und Ausbildungszentrum, das mit insgesamt 340 Millionen Franken zu Buche schlägt. Dieses soll auf kantonseigenem Land an der Friedbühlstrasse am nördlichen Rand des Inselareals gebaut werden. Sieben Institute der Medizinischen Fakultät sollen hier untergebracht werden. Der Grosse Rat hat bereits 1,2 Millionen Franken für den Architekturwettbewerb genehmigt. Jetzt legt die Regierung dem Parlament weitere 28,5 Millionen Franken für die Planung, die Projektierung und das Baubewilligungsverfahren vor. Der Neubau soll 2029 bezugsbereit sein.

Die diversen Projekte sind laut Regierung notwendig, weil die heutigen Gebäude sanierungsbedürftig sind und nicht mehr den aktuellen Anforderungen genügen. Zudem sollen die kliniknahen Bereiche der Fakultät auf dem Inselareal konzentriert werden. Und schliesslich benötigt die Universität mehr Platz, weil die Anzahl Medizinstudierende gestiegen ist. So musste der Kanton das Renferhaus beim ehemaligen Zieglerspital zumieten und das Kino Alhambra in einen Hörsaal umbauen.

Umstrittener Fonds

Um all diese und weitere anstehende Bauprojekte zu finanzieren, will die Regierung einen Fonds äufnen. Dieser ist jedoch umstritten. Die vorberatende Kommission lehnt ihn ab. In der Septembersession muss nun der Grosse Rat entscheiden. Der Fonds allein würde den stark steigenden Finanzbedarf aber nicht decken. So fehlen bereits heute 500 bis 700 Millionen Franken für die Investitionen, die der Kanton von 2022 bis 2027 plant. Bis 2029 rechnet die Regierung mit Investitionen von 4,37 Milliarden.

Deshalb zieht die Regierung in Betracht, auf einzelne Bauvorhaben zu verzichten. Diesen Freitag will Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) im Rahmen des Budgets 2020 informieren, wie die Priorisierung aussieht. Da es sich beim Medizinalstandort um ein Prestigeprojekt handelt, ist kaum anzunehmen, dass sich an den Bauten für die Medizinische Fakultät etwas ändern wird.