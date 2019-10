Effiziente Berner Gemeinden sorgen für schnelles Wahlresultat

Der Einsatz der neuen Resultatermittlungssoftware habe aber dazu beigetragen, dass Staatsschreiber Christoph Auer bereits am Sonntagabend um 20.30 Uhr die Resultate bekanntgeben konnte. Das sagt Stefan Wyler, Leiter Politische Rechte in der bernischen Staatskanzlei.

Kaum zu glauben: alle Resultate sind publiziert, wir können uns jetzt schon von Ihnen verabschieden und uns aufs Ohr hauen. Gute Nacht! ???????? pic.twitter.com/2KDs65auHK — Kanton Bern (@kanton_bern) October 20, 2019

Im vergangenen November hatte der Kanton Bern bekanntgegeben, dass er über eine neue Resultatermittlungssoftware verfügt. Er teilte damals auch mit, dass die bernischen Gemeinden dank diesem neuen Programm Abstimmungs- und Wahlresultate neu selber eingeben können.

Bisher mussten sie die Ergebnisse in der Regel telefonisch ans Regierungsstatthalteramt übermitteln. Dieses gab dann die Ergebnisse ein. Dieser Zwischenschritt entfällt nun.

Rote Laterne an Waadt abgegeben

Vor vier Jahren hatte der Kanton Bern die Resultate der Nationalratswahlen erst um etwa 23.40 Uhr bekanntgegeben. Er war zusammen mit der Waadt der letzte der Schweiz. Ein Fehler verzögerte damals die Resultatbekanntgabe. Die Resultate der Stadt Bern liessen auf sich warten, was für Spott in den Sozialen Medien sorgte.

In diesem Jahr hat der Kanton Bern die Waadt um gut zweieinhalb Stunden hinter sich gelassen. Die letzten Gemeinden, welche am Sonntag die Nationalratsresultate an den Kanton Bern übermittelten, waren die Städte Biel, Thun und Bern, also die bevölkerungsreichsten bernischen Gemeinden.

Nicht viel geändert hat sich an der Bekanntgabe der Ständeratsresultate: 2015 wurden diese um etwa 18.30 Uhr verkündet, in diesem Jahr um etwa 18.15 Uhr.