Thematisiert wird ebenso der «halbe Bundesrat» Samuel Schmid, der im Jahr 2007 gegen den klaren Willen der SVP-Fraktion vorab von den anderen Parteien in den Bundesrat gewählt wurde, sowie die Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher, an dessen Stelle Eveline Widmer-Schlumpf in den Bundesrat einzog, was schliesslich in der Abspaltung der BDP von der SVP gipfelte.

Ogis Ratschläge

Zu Wort kam an der Vernissage unter der Moderation von Kulttrainer Hanspeter Latour ebenso Alt-Bundesrat und Weg­bereiter Adolf Ogi. «Ich habe ihm einmal eine Stunde lang aufgezeichnet, wie man Nationalrat wird. Er hat sich nicht an alle Ratschläge gehalten», sagte Ogi mit einem Schmunzeln. Und weiter: «Du wärst Bundesrat geworden, da bin ich mir sicher. Schade, hast du Nein gesagt.» Amstutz war um eine Antwort nicht verlegen: «Ich wäre nicht wohl gewesen und die anderen sechs auch nicht.»

Ogi ging weiter auf die unterschiedlichen Meinungen in Sachen Europa ein: «Weil ich in Kandersteg an der Bahnlinie nach Mailand aufgewachsen bin, war ich für einen EWR-Beitritt.» Adrian Amstutz konterte und pries die Schönheiten von Sigriswil und die Aussicht auf den Thunersee – und ging auf seinen Sigriswiler Vorgänger im Nationalrat, den im April verstorbenen Fritz Abraham Oehrli ein: «Er hat mich immer unterstützt, sowohl im Privaten wie auch in der Politik.»

Lange überlegt

Lange überlegt, ob er einen Beitrag zum Buch beisteuern wolle, hat der ehemalige Thuner SP-Stadtpräsident Hansueli von Allmen. Er sprach an der Vernissage über die Zusammenarbeit mit Adrian Amstutz als damaligem Präsidenten der Tourismusorganisation Thun-Thunersee. «Er hat in einer damals schwierigen Zeit viel erreicht und war immer gut vorbereitet, was er auch von den Vorstandsmitgliedern erwartete», sagte er.

Im Buch erzählen weitere Wegbegleiter über die Zeit als Fallschirmgrenadier und die Zeit als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft der Fallschirmspringer. Und da ist auch die Familie: «Ich freue mich jetzt schon auf das ausgesägte Puzzle, bin sehr gespannt», meinte Enkelin Silya Furer, die für das Buch ebenfalls einen Beitrag verfasst hat.

«Den Eiger kümmerts nicht» mit Adrian Amstutz und René E. Gygax. ISBN 978-3-03818-235-1. Werd und Weber Verlag AG.