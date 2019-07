Dringend gesucht: Neue Lehrerinnen und Lehrer

In der grossen Pause wimmelt es auf dem Platz der Schulanlage Utzenstorf von fröhlich lärmenden Kindern. Schulleiter Andreas Hachen steht mitten unter ihnen und bestätigt, was man von blossem Auge sieht: Die Schülerzahlen explodieren.

«In den letzten fünf Jahren sind in unserem Schulverband 100 zusätzliche Schülerinnen und Schüler hinzugekommen, im Schnitt jedes Jahr eine Klasse mehr», sagt Hachen. Er ist oberster Leiter des Schulverbands Untere Emme. Rund 1000 Kinder besuchen derzeit dessen Schulhäuser in den Gemeinden Utzenstorf, Bätterkinden, Wiler und Zielebach.

Ausschreiben ist sinnlos

Hachen zeigt jetzt auf drei Fenster eines Schulgebäudes: «In diesem Klassenzimmer haben wir eine personelle Lücke, die Klassenlehrerin zieht weg.» Das ist sein Dilemma: Die Zahl der Unterstufenschüler legt zu, jene der Lehrerinnen und Lehrer aber stagniert. Wie viele bernische Schulleiter kämpft Hachen gegen akuten Lehrermangel. Zum Glück konnte er zwei noch vakante Stellen seines Schulverbands im letzten Moment mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule (PH) Bern besetzen. Sie springen für ein Semester ein.

«Kaum jemand reagiert auf eine Stellenausschreibung, für eine Stellvertretung meldet sich kein Mensch.»

«Kaum jemand reagiert auf eine Stellenausschreibung», sagt Hachen. Gleich 14 Stellen musste er in diesem Jahr besetzen, weil Lehrkräfte pensioniert wurden, wegzogen, in die Schulleitung aufstiegen oder weil neue Klassen eröffnet wurden. Bei der Suche setzt er auf die Mundpropaganda unter Lehrerinnen und Lehrern. «Für eine Stellvertretung meldet sich schon gar niemand», sagt er. Lektionen von kurzfristig ausfallenden Lehrkräften übernehmen Mitglieder des Kollegiums.

Solothurn zahlt besser

Hachen hat ein besonderes Problem: Die Region Utzenstorf liegt an der Kantonsgrenze zu Solothurn. Ein paar Kilometer weiter nördlich ist der Einstiegslohn einer Primarlehrerin mit einem Vollpensum um 1000 Franken höher als im Kanton Bern. Im Monat.

Das wissen auch die frisch Diplomierten, wenn sie nach ihrer ersten Stelle Ausschau halten. Solothurner lassen sich zwar an der PH in Bern ausbilden, unterrichten dann aber nicht im Kanton Bern. Selbst nach 11 Dienstjahren liegt das Jahresgehalt einer Solothurner Primarlehrerin bei 108'000 Franken, im Kanton Bern bloss bei 85'000 Franken.

«Noch während der Sommerferien werden uns fürs neue Schuljahr Kinder von Neuzuzügern nachgemeldet.»

Ausgerechnet auf der Kindergarten- und der Unterstufe, wo die Löhne besonders tief sind, sind auch die Kinderjahrgänge besonders geburtenstark – und damit der Lehrermangel am akutesten. Längst warnt die kantonale Erziehungsdirektion vor dem abschreckenden Effekt der tiefen Saläre. Bis jetzt hat das Kantonsparlament jedoch eine Erhöhung oder eine Verschiebung der Unterstufenlehrkräfte in eine höhere Lohnklasse aus Spargründen verweigert.

«Solothurner zu holen, ist besonders schwer», sagt Andreas Hachen. Meldet sich doch mal eine junge Lehrkraft aus dem Nachbarkanton auf eine Stelle in Utzenstorf, fragt er sicherheitshalber nach, ob ihr der Lohnunterschied bewusst sei. Weil an einigen Solothurner Primarschulen Teilpensen mindestens 50 Anstellungsprozent umfassen müssen, gelang es Hachen dennoch, eine Lehrerin und Mutter von Kleinkindern von dort mit einem Kleinpensum anzustellen.

98 Prozent der Kindergartenstellen und 84 Prozent der Primarschulstellen sind im Kanton Bern von Frauen besetzt. «Für sie ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zentral, sie sind deshalb auf kleinere Pensen angewiesen», betont Hachen.

Welle von Pensionierungen

Ein Hauptgrund für den Lehrermangel ist der Umstand, dass viele Lehrkräfte – wie der 63-jährige Andreas Hachen – den geburtenstarken Babyboomer-Jahrgängen der 1950er- und 1960er-Jahren angehören (siehe auch Box unten). Weil diese Altersgruppe das Rentenalter erreicht, rollt derzeit eine eigentliche Pensionierungswelle in die Berner Lehrerzimmer. Erst gegen 2026/2027 dürfte diese Welle abebben, prognostiziert die Erziehungsdirektion.

«Man müsste den Lehrerinnen und Lehrern heute ein Signal geben, dass es sie braucht und wie wichtig ihre Arbeit ist.»

Es ist eine unglückliche demografische Parallele, dass mit den Lehrerpensionierungen auch die Schülerzahlen markant zunehmen. Das ist der zweite Hauptgrund für den Lehrermangel. «Noch vor fünf Jahren stagnierten die Schülerzahlen in unserer Region, Betriebe klagten über Lehrlingsmangel», erinnert sich Hachen.

Schülerzahlen explodieren

Explodierende Schülerzahlen und Schulraumknappheit werden meist nur aus grösseren Städten vermeldet. Aber auch Andreas Hachens Schulkreis Untere Emme ist eine Wachstumsregion. Allein Utzenstorfs Einwohnerzahl ist innert 30 Jahren von 3000 auf 4300 gestiegen. Es liegt nahe an der Autobahn und auf der Pendlerachse Bern–Solothurn. Stagnierende Schülerzahlen, das gibt es nur noch in peripheren Gemeinden des Emmentals, des Oberaargaus oder des Voralpengebiets.

In die neuen Wohnungsbauten, die auf Utzenstorfs relativ günstigem Bauland aus dem Boden gestampft werden, ziehen viele junge Familien ein. Sie schätzen, dass Utzenstorf ländlich, idyllisch und hervorragend erschlossen ist. «Noch während der Sommerferien werden uns Kinder von Neuzuzügern nachgemeldet», sagt Hachen. Es sei schon vorgekommen, dass am ersten Schultag nach den Sommerferien Eltern mit ihrem unangemeldeten Kind vor der Schulhaustür gewartet hätten.

Platznot im Schulhaus

Was dieser Ansturm bedeutet, demonstriert Hachen auf einem kleinen Rundgang. Die Schulanlage von Utzenstorf hat rund um den Pausenplatz wie ein Baum Wachstumsringe angesetzt. Neben zwei Schulbauten aus den 1920er- und 1950er-Jahren steht ein neuer Doppelkindergarten. In den Gebäuden wird jeder Raum genutzt. Einige Lehrerarbeitsplätze sind in einer früheren Abwartswohnung untergebracht, selbst das Untergeschoss ist in eine Schulraumzone für den fünften Kindergarten umfunktioniert worden. «Wir platzen aus allen Nähten», sagt Hachen.

Den Schulraum- und den Lehrermangel befeuert als dritter Antreiber noch der Lehrplan 21, der seit dem eben zu Ende gehenden Schuljahr in Kraft ist. Je nach Schuljahr gibt es bis zu drei zusätzliche Lektionen pro Woche. Dafür braucht es mehr Lehrkräfte – oder höhere Unterrichtspensen.

Notfallplan seit 2014

Weil Solothurn die Lehrkräfte gut zahlt und die Ostschweizer Kantone oder Basel-Stadt auf deutsche Lehrer zurückgreifen können, herrsche dort kein Lehrermangel, sagt Andreas Hachen. Er ist auch Co-Präsident des Verbands Berner Schulleiterinnen und Schulleiter VSL Bern. Aus Umfragen anderer Kantonalverbände weiss er, dass die Lage nicht nur im Kanton Bern prekär ist, sondern auch im Aargau, in Luzerner Landregionen, in Baselland oder Glarus. Auch im Kanton Zürich spitzt sich das Problem infolge steigender Kinderzahlen zu.

Im Kanton Bern erarbeitete eine Expertengruppe der Erziehungsdirektion schon 2014 einen Notfallplan. Letzten August trat er erstmals in Kraft. Die Idee: Noch nicht diplomierte Studierende der PH springen für ein Semester in Teilzeit ein. 30 Studierende ohne Diplom übernahmen so im letzten Sommer 20 unbesetzte Stellen im ganzen Kanton.

Auch dieses Jahr wird der Notfallplan wieder aktiviert. Anfang Juli waren laut Erwin Sommer, Vorsteher des Amtes für Kindergarten und Volksschule, auf der Unterstufe 12 Stellen für grössere Pensen und 3 für kleinere Pensen von 20 bis 60 Prozent vakant. 23 Studierende der PH Bern sind auch dieses Jahr wieder für einen Semestereinsatz bereit.

Fünf von ihnen werden allein in Andreas Hachens Schulverband aushelfen. In einem Coaching werden sie von erfahrenen Lehrern begleitet. Für Teilzeiteinsätze sind auch über 70 pensionierte Lehrkräfte zwischen 65 und 70 Jahren bereit. Sie hatten sich auf eine briefliche Anfrage der Erziehungsdirektion an 950 pensionierte Berner Lehrkräfte gemeldet.

Plan B in der Schublade

Was macht die Erziehungsdirektion, wenn die Lage noch prekärer wird? Auf einem Podium zum Thema Lehrermangel erwähnte Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) Anfang Juni einen Plan B, den sie lieber nicht anwenden würde. Er sieht unter anderem vor, Schulklassen zusammenzulegen oder zu vergrössern und sich auf Pflichtfächer zu konzentrieren. Auch die Weiterbildung und die Qualitätssicherung würden in den Lehrerkollegien zurückgefahren.

Auch Andreas Hachen möchte diesen Plan B lieber nicht umsetzen. «Grössere Pensen und Schulklassen belasten die Lehrer, und Lehrerwechsel schaffen Unruhe», sagt er. Seine Hauptsorge ist, dass die unter Druck stehenden Lehrkräfte gesund bleiben. Wenn die Eltern seiner Schulkinder Kritik und Ansprüche anmelden, erklärt ihnen Hachen, wie angespannt die Stellensituation ist.

«Man müsste den Lehrerinnen und Lehrern heute wenn schon ein Signal geben, dass es sie braucht und wie wichtig ihre Arbeit ist», findet er. Und appelliert an die Kantonspolitik, die Arbeit der stark geforderten Lehrer endlich durch etwas höhere Löhne zu honorieren. (Berner Zeitung)