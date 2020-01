Digitalisierung an den Schulen fordert die Gemeinden

Toffen investiert 560'000 Franken in die neue Informatik an der Schule. In Belp sind es 1,17 Millionen Franken und in Vechigen 790'000 Franken. Die drei Gemeinden sprachen an ihren Versammlungen im Dezember Geld für die Zukunft ihrer Schule, und die Liste könnte beliebig erweitert werden. Denn mit dem Lehrplan?21 ist der Bereich Medien und Informatik fest in den Lernzielen verankert. Das heisst für die Gemeinden: Investieren.