Die Mobiliar steigert Umsatz und Gewinn

Der Berner Versicherer teilt mit, dass er seine Kunden in Form einer Prämienreduktion am Gewinn beteiligen will. Die Haus­halt- und Ge­bäu­de­ver­si­che­run­gen sollen für die Dau­er ei­nes Jah­res um 20 Prozent gesenkt werden. Dafür sollen 160 Millionen Franken vom Gewinn verwendet werden. Geld steckt die Mobiliar auch in die digitale Transformation. Letztes Jahr kündete das Unternehmen an, in der Softwareentwicklung und Datenanalyse 150 neue Vollzeitstellen zu schaffen. Mittlerweile seien rund 90 Prozent dieser Stellen besetzt.