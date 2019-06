Die Grossbank UBS hat die Region Bern wiederentdeckt

Noch werden in den oberen Etagen der UBS Bern keine Finanztransaktionen getätigt. Handwerker bauen in einem leeren Grossraumbüro gerade ein Sitzungszimmer mit Glaswänden auf. Der Berner Hauptsitz der Grossbank am Bubenbergplatz ist im Umbau. Adrian Verdun (53), der UBS-Regionaldirektor Bern, umkurvt Monteure und ihre Werkzeuglager, bis wir einen hohen Raum mit Logenausblick auf Baldachin und Heiliggeistkirche erreichen.