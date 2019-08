Der Zwielichtige an der Berner Börse

Udo Rössig? Schon möglich, dass der Name nicht geläufig ist. Oder vielleicht nicht mehr, denn über den Geschäftsmann sind über die Jahre viele Artikel geschrieben worden. Der heute 58-jährige Deutsche provozierte Schlag­­zeilen, als er als Chef und Hauptaktionär der an der Berner Börse gehandelten Immobilienfirma Swiss Estates AG 2009 seinen Verwaltungsrat zum Teufel schickte. Es war Rössigs Reaktion, nachdem das Gremium ihn hatte absägen wollen: weil es ­­Unregelmässigkeiten in seiner Geschäftsführung festgestellt hatte.