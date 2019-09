Der Kanton sucht neu Sonderschulplätze für Kinder

Mit der Revision des Volksschulgesetzes will der Kanton Bern die Sonderschulbildung nun einfacher und übersichtlicher organisieren. In Zukunft soll für die Regel- und Sonderschulbildung nur noch die Erziehungsdirektion zuständig sein. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden also nicht mehr «ausgeschult», sondern bleiben ein Teil der Volksschule.

«Damit zeigen wir einen ganz wichtigen Grundgedanken der Gleichstellung auf», wie Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) am Montag laut Redetext an einer Medienkonferenz sagte.

Inklusiv und separativ

Im Kanton Bern erhalten rund 2700 Kinder und Jugendliche eine Sonderschulbildung. 2200 Kinder und Jugendliche besuchen eine Sonderschule oder werden in Sonderschulheimen unterrichtet. 500 Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Sonderschulausbildung integrativ an einer Regelschule. Am System der integrativen und separativen Schulung will der Regierungsrat festhalten.

Es sei kein Ziel der Gesetzesrevision, vermehrt Richtung Inklusion zu gehen, betonte Häsler. Andererseits sei es auch nicht ihr Ziel, die Entwicklungen der vergangenen Jahre rückgängig zu machen. Vielmehr will Häsler die Tragfähigkeit der Volksschule als Ganzes stärken.

Der Bedarf eines Kindes an Sonderschuldbildung will die Erziehungsdirektion mit einem standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) ermitteln, wie der Regierungsrat am Montag mitteilte.

Eltern, Kinder und Jugendliche sollen in dieses Verfahren einbezogen werden. Ist der Bedarf ermittelt, soll neu der Kanton Bern für die Suche eines geeigneten Sonderschulplatzes verantwortlich sein.

Die besonderen Volksschulen werden ihrerseits verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Schülerinnen und Schüler aufzunehmen. Zudem soll mit der Gesetzesrevision auch die Abgeltung der Betriebs- und Infrastrukturkosten dieser Institutionen neu geregelt werden.

Auch die Anstellungsbedingungen des Lehrpersonals werden an diejenigen der Regelschul-Lehrkräfte angeglichen. Bisher waren die rund 600 Lehrpersonen an besonderen Volksschulen in der Regel privatrechtlich von Trägerschaften angestellt worden und unterstanden nicht dem Lehreranstellungsgesetz. Die privaten Trägerschaften waren frei, wie sie die Anstellungsbedingungen gestalten wollten.