Der Kanton Bern verweigert ihm die Chance auf Arbeit

Zwei Monate ist es her, da wurde genau über solche Fälle wie Tesfom Andemariam im Grossen Rat diskutiert. Der junge Eri­treer kam 2015 in die Schweiz, stellte ein Asylgesuch und musste danach vier Jahre lang auf einen Entscheid warten. In dieser Zeit integrierte er sich, lernte Deutsch und schloss im Malereibetrieb von Jürg Lüthi erfolgreich eine Vorlehre ab. «Er überzeugte uns, als Lehrling, aber auch als Mensch», sagt Malermeister Lü­thi, der politisch in der FDP aktiv ist.