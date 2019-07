Der Bau des BFH-Campus wird 2022 doch nicht fertig

Der Bau des neuen Campus der Berner Fachhochschule (BFH) in Biel wird für die Berner Behörden zunehmend zur Geduldsprobe. Das Bundesgericht publizierte am Mittwoch ein Urteil. In diesem gibt das Gericht einem Immobilienunternehmer recht, der gegen seine Enteignung kämpft – nicht in der Sache, sondern weil das Berner Verwaltungsgericht einen Verfahrensfehler gemacht hat. Das Enteignungsverfahren muss vom Verwaltungsgericht neu aufgegleist werden.