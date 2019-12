Cantonale – was soll das eigentlich?

Die Kunstschaffende glaubt, dass die Ausweitung der Ausstellung auf zwei Kantone vor allem den Kunsthäusern im Jura mehr Beachtung bringt. Dennoch sieht sie Chancen für alle: «Jedes Jahr gibt es tolle Sachen zu entdecken. Ausserdem sind alle Werke verkäuflich.»

Ein ebenfalls in Bern beheimateter Künstler macht dieses Jahr bewusst nicht mit. «Ich denke, alle zwei Jahre genügt.» An der Cantonale schätzt der Mittfünfziger, dass sie gut besucht werde. Die Qualität der Ausstellungsmacher empfinde er allerdings nicht überall als gleich gut.

Deshalb fände er es bereichernd, wenn nicht nur bei den Künstlern, sondern auch bei den Kuratoren der Austausch gefördert würde: «Eine sorgfältig geplante Ausstellung sollte an allen Orten machbar und das Ziel der Cantonale sein.»

Orte wie Les Halles in Porrentruy oder das Kunsthaus Interlaken zeigten, dass das möglich sei. Insgesamt kuratierten die Städte professioneller und setzten die Kunst musealer in Szene, findet er. Auf dem Land könne es chaotischer zu- und hergehen. In La Nef, der Kirche in Le Noirmont etwa, bedürfe es einiges an Investitionen. «Dem Kuratorium fehlt es an Willen und Möglichkeiten, auf die Situation zu reagieren.»

Die Stellwände und die Beleuchtung würden sich höchstens für Handarbeitsbasare eignen, meint er nicht ohne Sarkasmus. «Die Cantonale sollte als Organisation Hilfe leisten.» Natürlich habe ein Ort wie die Berner Kunsthalle ein besonderes Prestige.

Doch eine Abwertung der Kunst geschehe nicht durch den Ort, sondern wenn diese nicht sorgfältig präsentiert werde. Künstler, die auf dem Land lebten, würden wohl am meisten von dem Konzept der Cantonale profitieren, glaubt der Künstler. «Die Städter möchten ihre Kunst in der Stadt präsentieren.»

Früher seien die Ausstellungen überschaubarer gewesen, ist er überzeugt. «Die Teilnahme war für die Künstler wie ein vorweihnächtliches Familienfest.» Für die Institutionen hingegen sei die Weihnachtsausstellung oft Pflichtprogramm gewesen dazu, mehr Besucherzahlen zu generieren. Da habe die Cantonale sicher mehr Strahlkraft.