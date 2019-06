Busseneintreiber erhalten Kredit mit Auflagen

In der Stadt Bern verteilen Mitarbeitende der GSD Gayret Security AG die Parkbussen. Den Auftrag dazu hat die private Sicherheitsfirma aus Ittigen von der Kantonspolizei Bern.

Das bleibt auch in den nächsten fünf Jahren so. Der Grosse Rat hat gestern den entsprechenden Kredit für die Jahre 2020 bis 2025 genehmigt. Das externe Mandat kostet den Kanton jährlich rund 450'000 Franken, bringt jedoch Bussengelder in der Höhe von 2,25 Millionen Franken ein – also fünf Mal so viel.