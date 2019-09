BKW sieht sich auf Kurs, trotz offener Fragen

Die Stilllegung des Atomkraftwerks Mühleberg ist das grösste Projekt der BKW seit dem Bau der Anlage vor fünfzig Jahren. «Das ist eine Pionierleistung in der Schweiz», sagte BKW-Chefin Suzanne Thoma am Freitag – genau drei Monate bevor das AKW abgestellt wird. Das Medieninteresse ist bereits gross, und so wird die Abschaltung zum nationalen Event: Das Fernsehen wird direkt übertragen, VIPs werden eingeladen, und geplant ist auch ein Fest für die Bevölkerung.