Berner Festbär an Winzerfest in Vevey

Der Kanton Bern ist nächsten Dienstag zu Gast an der Fête des Vignerons in Vevey. Er will am Kantonstag sein vielfältiges kulturelles und gastronomisches Angebot präsentieren.

«L'ours en fête» heisst das Motto am 30. Juli, wie die bernische Volkswirtschaftsdirektion mitteilte. Die Besucherinnen und Besucher sollen erleben, was der zwischen Hochalpen und Jurahöhen eingebettete Kanton in Sachen Weinbau, Kulinarik und Kultur zu bieten hat.