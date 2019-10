Aufruhr wegen Belgrader Fanmarsch

Jedenfalls konnte die Polizei nicht verhindern, dass in der Lorraine ein Kiosk geplündert und Gäste einer Geburtstagsfeier vor dem Café Kairo mit Bierbüchsen und -flaschen beworfen wurden. Selber schuld, beschied ihnen der Gemeinderat, und kopierte in seiner Antwort auf eine Anfrage im Stadtparlament die Darstellung der Kantonspolizei: Den Leuten vor dem Kairo sei nichts Besseres eingefallen, «als mittels Zeigen des Doppeladlers die Fans aufs Äusserste zu provozieren».

Ein Affront, finden 20 Personen, die den Vorfall als Gäste der Geburtstagsfeier erlebten. In einem Brief an den Gemeinderat, der dieser Zeitung vorliegt, verschaffen sie ihrer «grossen Verärgerung» Luft. Sie verlangen eine Korrektur von dessen Antwort sowie eine «angemessene Entschuldigung für die falschen Anschuldigungen». Am Fest seien Kinder anwesend gewesen, und niemand habe Anstalten gemacht, «diese angsteinflössende Menge zu provozieren».

Den Vorwurf, den Doppeladler gezeigt zu haben, weisen sie zurück. Während sie beworfen worden seien und ihre Kinder weinten, sei «weit und breit keine Polizei» zu sehen gewesen – es sei deshalb «grob fahrlässig, wenn der Gemeinderat diese Behaup­­tung unhinterfragt übernimmt». Komme hinzu, dass er bei der Beantwortung der Anfrage gewusst habe, dass die Darstellung der Kapo von Zeugen bestritten wird.

Mit einem ähnlichen Brief kritisiert auch SP-Stadtrat Johannes Wartenweiler den Gemeinderat. Indem dieser die Darstellung der Polizei übernehme, lasse er zu, «dass die Polizei bei ihrem wenig überzeugenden Einsatz Verantwortung auf die Bevölkerung abschiebt». Auch WOZ-Journalistin Silvia Süess, ebenfalls Gast der Feier, distanzierte sich in einem Artikel von der offiziellen Darstellung. Laut dem städtischen Informationsdienst werden die Briefe «intern zugewiesen» und in nächster Zeit beantwortet. (hae)