Zulagen werden doch nicht gekürzt

Vernehmlassung

SP, Grüne, EVP und der Verband der Berner Sozialdienste lehnen die neue Sozialhilfeverordnung ab. SVP, FDP und GLP befürworten sie. Dies geht aus den Vernehmlassungsantworten hervor. Überraschend ist das nicht. So kämpfen erstere Parteien denn auch gegen die generelle Kürzung des Grundbedarfs um 8 Prozent.



Die SP, die EVP und die Berner Konferenz für Sozialhilfe kritisieren neben den Kürzungen etwa, dass die vielen neuen Regelungen einen administrativen Mehraufwand bei den Sozialdiensten mit sich bringen wird.«Die dort benötigte Zeit fehlt den Sozialarbeitenden später bei der direkten Arbeit mit den Klientinnen und Klienten», schreibt die SP. Und auch wenn die SVP die Stossrichtung ihres Regierungsrats Pierre Alain Schnegg begrüsst, schreibt auch sie in der Vernehmlassungsantwort von einem «hohen Kontrollaufwand». Die Sozialarbeit werde mit der Verordnung aufwendiger. Deshalb sollte eine Informatiklösung auf Stufe Kanton erarbeitet werden. Die Grünen schliesslich stören sich auch daran, dass die von Schnegg versprochene «enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft» in der Verordnung nicht aufgenommen und konkretisiert werde. Das grenze an «Arbeitsverweigerung».



Schnegg weist diesen Vorwurf zurück. Man mache bereits heute sehr viel, sagte er kürzlich gegenüber dem «Bund». Zudem hat er eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Wirtschaft eingesetzt, um Möglichkeiten für eine bessere Arbeitsintegration zu ­erarbeiten. Geplant ist etwa eine Anlaufstelle beim Kanton sowie Teillohnmodelle.



Hinsichtlich des zusätzlichen Aufwands bei den Sozialdiensten gibt sich der SVP-Regierungsrat zuversichtlich, dass es sich dabei nur um eine Einarbeitungszeit handeln werde. Vernetzte digitale Fallführungssysteme würden zudem künftig die Arbeit noch erleichtern. Mancherorts gebe es diesbezüglich noch Handlungsbedarf. mab