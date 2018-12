Die berntreuen Veteranen Hans Herter (76) und Guido Karrer (73) flüstern plötzlich nur noch, als ein Gast das Café Zemp betritt und am Nebentisch Platz nimmt. Der Mann habe in den 1980er-Jahren zum gegnerischen Lager der Baselbiettreuen gehört, nie hätte er sich damals hier rein­getraut. Denn das Café Zemp an der schmucken Hauptgasse des Städtchens Laufen war ein Stammlokal der Berntreuen.