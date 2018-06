Wollte der Berner seine Kinder in den Jihad entführen?

Er stand bereits am Gate 26 des Flughafens Zürich. Der Berner mit Wurzeln in Bosnien war kurz davor, mit seinen beiden Kindern das Flugzeug nach Istanbul zu besteigen. Da schritt die Polizei aufgrund einer Anzeige der Mutter ein. Die Frau befürchtete, dass der von ihr getrennt lebende Mann die beiden noch nicht schulpflichtigen Kinder ins Ausland bringen könnte, um sie nach ­islamischen Grundsätzen aufwachsen und erziehen zu lassen. Und nicht wie behauptet auf einen Ausflug nach Freiburg.

Nun muss sich das Regional­gericht Bern-Mittelland mit dem Vorfall von Mitte August 2013 ­befassen. Handelte es sich um eine versuchte Kindesentführung, wie das die Anklageschrift vermuten lässt? Oder hatte der Mann lediglich eine zweiwöchige ­Ferienreise geplant?

«Die Vorwürfe stimmen nicht», betonte der Angeklagte am Montag vor Gericht. Er sei etwa 2010 wieder religiöser geworden, blickte er zurück. Und ja, deshalb habe es mit seiner Frau immer wieder verbale Auseinandersetzungen gegeben. Etwa, weil sie das Kopftuch nicht immer getragen habe. Zur Reise gab er zu ­Protokoll: «Ich brauchte Ferien mit meinen Kindern, wollte ­etwas Schönes erleben.» Er ­betonte, dass die Mutter die ­Reisepläne gekannt und sogar die Koffer gepackt habe.

Heikles Reiseziel

10 bis 14 Tage sollte die Reise dauern. Zuerst habe ein Besuch bei einem Onkel im türkisch-syrischen Grenzgebiet auf dem Programm gestanden. Danach hätte der Trip via Bosnien zurück in die Schweiz gehen sollen. Ein ­Retourbillett habe er nicht in der Schweiz lösen können. Zudem wäre es in der Türkei billiger gewesen, sagte der gut 30-Jährige.

Bei der Stadt in der Südtürkei handelte es sich um Gaziantep, sie gilt als Hub für Jihad-Reisende, ein aussergewöhnliches Ziel für Ferien mit zwei kleinen Kindern. Die Staatsanwältin wies in ihrem Plädoyer auf die Lebensgeschichte des Angeklagten hin. Er habe sich immer mehr dem Islam zugewandt und sich radikalisiert. So habe er einmal gesagt, dass für ihn nur noch die Scharia gelte.

Eine Sichtung der Dateien, die in seinem Gepäck gefunden worden waren, liessen ihn dem Kreis der Salafisten und Jihadisten zuordnen, sagte die Staatsanwältin. Es sei viel extremistisches Material sichergestellt worden. Die ­Bundesanwaltschaft eröffnete zwar ein Verfahren wegen des Verdachts der Unterstützung von kriminellen Organisationen, stellte aber nichts strafrechtlich Relevantes fest.

Er ist auf dem Thorberg

Für die Staatsanwältin steht fest, dass der Mann die Kinder entführen wollte, um sie islamistisch zu erziehen. Das sei für ihn ein Muss. Sie forderte wegen versuchter Entführung eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren. Dem Mann werden noch weitere – teilweise zugegebene – Delikte vorgeworfen, wie gewerbsmässiger Betrug, Drohungen, Urkundenfälschung und Gewalt und Drohung gegen Beamte. Nach seiner Verhaftung hatte er sich heftig gewehrt. Er wurde in Handschellen vorgeführt. Er sitzt auf dem Thorberg den Rest einer in München verhängten fünfjährigen Haftstrafe wegen Betrugs ab.

Der Verteidiger plädierte auf Freispruch in den Hauptanklagepunkten und 190 Strafeinheiten für die anderen Delikte. Diese ­wären durch die U-Haft bereits abgesessen. Die These der Entführung in die Türkei stütze sich auf Vermutungen. Zudem könne gar keine Entführung vorliegen. Denn zum Zeitpunkt der Reise habe zwar die Mutter die Obhut über die Kinder gehabt. Das elterliche Sorgerecht habe aber beiden zugestanden.

Das Gericht wird sein Urteil am Mittwoch bekannt geben.

