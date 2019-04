Wo der Kanton Bern überall zuhause ist: Interaktive Karte im Netz

Der Kanton Bern ist (fast) überall: Das zeigt eine neue interaktive Karte, welche die Staatskanzlei im Internet aufgeschaltet hat. Sie zeigt, welche kantonalen Stellen und Institutionen in welcher Gemeinde vertreten sind.

Der Kanton Bern und die ihm nahe stehenden Institutionen bieten in jeder fünften bernischen Gemeinde Dienstleistungen an, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte - sei es in einer Polizeiwache, einem öffentlichen Spital oder einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum.