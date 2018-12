Wo 25 Nationen vertreten sind

Abstimmungen in der Region: In Muri haben die Stimmenden die Teilrevision des Zonenplans genehmigt. In Worb wurde die Initiative «Sperlisacher bleibt!» abgelehnt. In Zollikofen hat die Bevölkerung die Bauvorschriften für die Schäferei angenommen. In Kehrsatz wurde der Kredit für die zweiten Etappe der Sanierung der Schulanlage Selhofen genehmigt.