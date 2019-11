Wirtschaftsführer verdonnern Kanton zum Nachsitzen

Wer in der Schule in mehreren Fächern eine Note unter 4 bekam, musste das folgende Jahr wiederholen – im Volksmund Sitzenbleiben genannt. Diese Metapher des Stillstands trifft in vielerlei Hinsicht auch auf den Kanton Bern zu. Wer mit hiesigen Wirtschaftsführern spricht, hört immer wieder Klagen über die fehlende Dynamik und die trägen Abläufe in Bern.