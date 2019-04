«Wir stehen vor einer Massenentlassung»

Die Caritas überlegt sich nun, von ihrem Beschwerderecht Gebrauch zu machen. In den nächsten Tagen werde man die inhaltliche Begründung des Kantons genau analysieren, sagt Lüthi. Das sei man auch den eigenen Mitarbeitern schuldig. So oder so werde die Caritas mit dem kantonalen Ansprechpartner, die zuständige Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF), in das Gespräch suchen. «Sie müssen uns signalisieren, wie diese Übergabe ablaufen soll.»

Der Frust der Heilsarmee

Die Vergabe trifft auch andere Organisationen hart. Allen voran die Heilsarmee Flüchtlingshilfe (HAF). Diese ist seit 35 Jahren im Kanton Bern tätig. Heute gehört sie zu den grösseren Dienstleistern im Kanton, führt neun Asylzentren, betreut rund 3500 Asylsuchende und hat gut 650 Wohnungen für die Unterbringung angemietet. Die HAF hatte sich auch für sämtliche der fünf ausgeschriebenen Asylregionen beworben und rechnete sich gute Chancen aus. Nun steht sie mit leeren Händen da.

Einzig in der Stadt Bern und Umgebung wir die HAF weiterhin Kollektivunterkünfte führen, als Unterakkordantin für die Stadt Bern – es ist ein schwacher Trost. Entsprechend tief sitzt der Frust. «Total enttäuscht», entfährt es Daniel Röthlisberger, dem Direktor des Heilsarmee-Sozialwerks. «Es gibt kein anderes Wort dafür.» Laut Röthlisberger steckte die Organisation viele Ressourcen in das Projekt: «Wir haben uns sehr gut vorbereitet, Pilotprojekte gewagt, neue Arbeitsintegrationskurse entwickelt.» Und trotzdem hat es nicht gereicht.

Warum nicht? Eine erste Analyse habe ergeben, dass die Niederlage sehr knapp ausgefallen sei, so Röthlisberger. «Nur wenige Punkte fehlten für den Zuschlag in mehreren Regionen.» Wie die Caritas will die HAF die Resultate nun genau prüfen und weitere Schritte in Erwägung in ziehen. Ob die Heilsarmee den mühsamen Gang durch die Instanzen antritt und versuchen wird, sich einen Zuschlag erstreiten will, ist völlig offen.

170 Jobs in Gefahr

Daniel Röthlisberger erinnert an die Rolle, die seine Organisation vor nicht allzu langer Zeit eingenommen hat. «Als sich die jüngste Flüchtlingskrise 2015 akzentuierte, stand der Kanton vor einer humanitären Katastrophe.» Überall habe die Verwaltung verzweifelt nach Plätzen und Unterbringungsmöglichkeiten gesucht. Das System sei an seine Grenzen geraten. «Aber die Heilsarmee ist marschiert.» Man habe Kirchenräume zur Verfügung gestellt, kurzfristig Zentren in Betrieb genommen. Lohn gab es dafür nun keinen. Röthlisberger: «Darum schmerzt es umso mehr.»

Der Freitagmorgen war ein einschneidender für die HAF. Wie dramatisch der Entscheid für die Organisation ist, zeigt ein Blick auf den neuen Besitzstand: Die Heilsarmee verliert nicht nur sechs ihrer neun Durchgangszentren an die Konkurrenz. Von den insgesamt 14 Standorten stehen elf vor der Schliessung. Die Berner Flüchtlingshilfe beschäftigt heute rund 200 Mitarbeitende. In den Zentren der Stadt Bern, welche der HAF noch bleiben, sind nur etwa 20 bis 30 Personen tätig. Heisst: Rund 170 Stellen sind auf Mitte 2020 akut gefährdet. Dann soll die Reorganisation des Berner Asylwesens umgesetzt werden. «Uns bleibt nur ein kleiner Auftrag», so Röthlisberger. «Wir werden Leute entlassen müssen.»