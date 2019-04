R.* hätte an jenem Frühlingsabend um 23 Uhr zu Hause sein sollen, so hatten wir es vereinbart. Er war ja noch minderjährig. Um 23.30 Uhr rief die Polizei an. Man habe unseren Sohn in flagranti beim Sprayen erwischt. Er werde jetzt noch befragt, man bringe ihn dann nach Hause. Bis sie mit dem Polizeiauto vorfuhren, wurde es dann nachts um 3 Uhr. Wir schreckten aus einem unruhigen Halbschlaf hoch, als sie kamen.