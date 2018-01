Wie der linke Streit im Jura den Rechten hilft

SP und Grüne lassen kein gu­tes Haar an der Politik von ­SVP-Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg. In seiner Welt kämen bedürftige Menschen nicht vor, «oder wenn, dann haben sie es nicht verdient, dass ihnen geholfen wird», kritisierte etwa ­SP-Kantonalpräsidentin Ursula Marti am Montag anlässlich einer Medienkonferenz. Dabei präsentierten die beiden Parteien ihre Kampagne für die Regierungsratswahlen vom 25. März.

Das Ziel ist klar: Schnegg absetzen. Schaffen wollen dies SP und Grüne mit Christophe Ga­gnebin. Der ehemalige SP-Grossrat soll den Jura-Sitz in linke Hände zurückholen. Nur: Die SP ist im Berner Jura tief gespalten und Gagnebin für manche ein ­rotes Tuch.Auf der einen Seite steht die ­lokale sozialdemokratische Partei, die der kantonalen SP angeschlossen ist.

Auf der anderen Seite der Parti Socialiste Auto­nome du Jura-Sud (PSA), der für eine Abspaltung Moutiers gekämpft hat und der jurassischen SP angehört. Während Erstere Gagnebin nominiert hat, sagt PSA-Präsident Valentin Zuber: «Es handelt sich um den schlimmstmöglichen Kandidaten.»

Er sei äusserst jurafeindlich und würde eher die SVP als den PSA unterstützen. Die Wählerschaft seiner Partei werde Gagnebin deshalb niemals unterstützen, ist Zuber überzeugt.

Gute Miene bei der SP

Bei dieser Ausgangslage sei denn auch klar gewesen, dass die Autonomisten mit einer eigenen Kandidatin in die Wahlen gehen würden. Ihr Name ist Maurane Riesen. Sie ist 26-jährig und war von Juni 2016 bis Mai 2017 Präsidentin des Bernjurassischen Rates. Gemäss Zuber handelt es sich bei ihr um eine «moderate» Autonomistin.

Dass der PSA mit dieser Strategie dem offiziellen SP-Kandidaten Stimmen abjagt und indirekt SVP-Regierungsrat Schnegg unterstützt, glaubt er nicht. «Es ist durchaus möglich, sowohl Maurane Riesen als auch Christophe Gagnebin zu wählen.»

Dies betont auch Kantonalpräsidentin Ursula Marti, die sich am Montag erstmals zur Kandidatur Riesens äusserte. «Die Liste hat sieben Linien. Also können die Wähler alle fünf linken Kandidaten aufschreiben.» Dass die PSA-Basis nur Riesen wählen wird, glaubt sie nicht.

PSA will weiterbestehen

Trotzdem dürfte die Parteileitung wenig Freude am Vorgehen des PSA haben. So kommt Riesen in der Wahlkampagne von SP und Grünen denn auch mit keinem Wort vor. Für Marti ist aber sowieso fragwürdig, wie gross das Interesse in der Autonomistenhochburg Moutier an den Wahlen noch ist. Schliesslich haben die Stadtbürger letztes Jahr Ja zum Wechsel zum Kanton Jura gesagt.

Diese Abstimmung und die ­damit verbundenen Emotionen sind auch der Grund, weshalb zwischen der SP und dem PSA derzeit praktisch Funkstille herrscht. Denn die SP befürwortete einen Verbleib Moutiers bei Bern.

Nach den Regierungsratswahlen wolle man aber das Gespräch suchen, sagt Marti. Da mit dem Kantonswechsel eines der Hauptziele des PSA erreicht ist, hofft sie, dass sich die Parteien zusammenschliessen könnten.

Bei Zuber dürfte Marti damit nicht auf offenen Ohren stossen. Für ihn ist klar: Seine Partei werde auch nach dem Wechsel Moutiers in den Kanton Jura weiterpolitisieren. Der PSA sei denn auch nicht nur eine Autonomistenpartei, sondern die «führende» linke Kraft im französischsprachigen Teil Berns.

Gagnebin bedauert Tonfall

Auch wenn sowohl Zuber als auch Marti die aktuelle Situation schönreden, ist absehbar: Die Kandidatur Riesens wird Gagnebin im Berner Jura wertvolle Stimmen kosten. Dabei wäre es gerade dort besonders wichtig, möglichst viele Stimmen zu holen. Denn im Berner Jura zählen diese aufgrund der speziellen Formel für den Jura-Sitz 20-mal mehr als im restlichen Kanton.

Die sowieso eher geringe Chance der Linken, Schnegg abzusetzen, schrumpft damit noch mehr. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich Riesen gemäss Aussagen im «Journal du Jura» im Falle eines zweiten Wahlgangs zurückziehen würde, sollte Gagnebin mehr Stimmen erhalten haben als sie. Denn bei Gesamterneuerungswahlen ist die Hürde für das absolute Mehr derart tief, dass es letztmals 1986 zu einem zweiten Wahlgang gekommen ist.

Und was sagt eigentlich Gagnebin zur Konkurrenz durch den PSA? Er bleibe gelassen. Bedauern würde er aber den Tonfall von Valentin Zuber. Als Vertreter einer Gemeinde, die den Kanton Bern verlassen wird, «könnte er sich ein bisschen zurücknehmen». Für ihn ist zudem klar: Wenn die Regierungsmehrheit geändert werden soll, so müsse man ihn wählen. Seine Chancen seien intakt, jene Maurane Riesens nicht. (Berner Zeitung)