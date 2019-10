Wie das Dorf vom Land in die Stadt umzieht

Was die Dorfkäserei auf dem Land ist, das ist in der Stadt die Gelateria. Die beiden verbindet nicht nur die schöne Absicht, regionale Milchprodukte zu verkaufen, sondern auch ihre soziale Anziehungskraft. In der Käserei treffen sich die Leute vom Dorf auf einen Schwatz. Analog zelebrieren heute die Bewohner cooler Stadtquartiere ihre gute Nachbarschaft in der Warteschlange vor der Gelateria. Beim entspannten Anstehen für einen Eisbecher mit Fior di latte oder Bourbon Vanille.